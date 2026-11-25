Bakıda 23 məktəbə yeni direktor təyin edilib
Elm və təhsil
- 25 noyabr, 2026
- 12:43
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Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyindəki 23 ümumtəhsil müəssisəsinə yeni direktor təyin olunub.
Bu barədə "Report"a BŞTİ-dən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin (MÜTDA) müvafiq əmrinə əsasən, 2026-2027-ci tədris ili ərzində isə paytaxt üzrə ümumilikdə 27 ümumtəhsil müəssisəsinə direktor təyin edilib.
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