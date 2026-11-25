Kestutis Budris: Litva Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini dəstəkləyir
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 12:35
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Litva Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris noyabrın 25-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olarkən bildirib.
Nazir Litvanın 2027-ci il yanvarın 1-dən Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edəcəyini bildirərək ölkəsinin Azərbaycan–Avropa İttifaqı münasibətlərinin inkişafına dəstəyini davam etdirəcəyini vurğulayıb.
Кестутис Будрис: Литва поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО
Kęstutis Budrys: Lithuania supports expansion of Azerbaijan's ties with NATO
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