İlham Əliyev: Litva ilə münasibətlər Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı üçün əlverişli mühit yaradır
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 12:37
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Litva ilə münasibətlər Azərbaycan–Avropa İttifaqı əməkdaşlığı üçün də əlverişli mühit yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budrisi qəbul edərkən deyib.
Dövlət başçısı Litvanın 2027-ci il yanvarın 1-dən Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi münasibətilə təbriklərini çatdırıb, bu il Avropa İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycana səfərlərini və Dublin sammiti çərçivəsində keçirilən görüşləri xatırlayıb.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda bağlantı layihələrinin təşəbbüskarı olduğunu vurğulayıb.
Ильхам Алиев: Отношения с Литвой создают благоприятные условия для сотрудничества Азербайджана и ЕС
Ilham Aliyev: Relations with Lithuania create favorable conditions for Azerbaijan-EU co-op
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