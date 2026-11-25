Elnur Məmmədov Avstraliya Nümayəndələr Palatasının spikeri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 12:33
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Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Avstraliyada səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Nümayəndələr Palatasının spikeri Milton Dik "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.
Səfər çərçivəsində tərəflər ikitərəfli görüş keçiriblər.
A very warm welcome to Australian Parliament House to His Excellency Mr Elnur Mammadov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 and his delegation. @ElnurIMammadov https://t.co/7gcIRBFVyR— Milton Dick (@MiltonDickMP) November 23, 2026
Эльнур Мамедов встретился со спикером Палаты представителей Австралии
Elnur Mammadov meets speaker of Australia's House of Representatives
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