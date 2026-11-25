Эльнур Мамедов встретился со спикером Палаты представителей Австралии
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 12:29
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Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым находится с визитом в Австралии.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети "Х" сообщил спикер Палаты представителей Австралии Милтон Дик.
В рамках поездки стороны провели двустороннюю встречу.
A very warm welcome to Australian Parliament House to His Excellency Mr Elnur Mammadov, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan 🇦🇿 and his delegation. @ElnurIMammadov https://t.co/7gcIRBFVyR— Milton Dick (@MiltonDickMP) November 23, 2026
Elnur Məmmədov Avstraliya Nümayəndələr Palatasının spikeri ilə görüşüb
Elnur Mammadov meets speaker of Australia's House of Representatives
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