Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сети центров ASAN xidmət
- 25 ноября, 2026
- 12:04
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Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом расширение сети центров ASAN xidmət в стране.
Как сообщили Report в агентстве, встреча состоялась в рамках визита азербайджанской делегации в Исламабад.
На встрече была выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в создании и организации работы центра Pakistan ASAN xidmət.
Премьер-министр отметил значимость центра как крупного учреждения, предоставляющего населению общественные услуги.
Он поручил учредить по азербайджанской модели уполномоченный орган, непосредственно подчиняющийся ему, а также укрепить взаимодействие с властями провинций для расширения сети центров.
Перспективы развития Pakistan ASAN xidmət также обсуждались на встрече Мехтиева с федеральным министром информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана.