Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев обсудил с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом расширение сети центров ASAN xidmət в стране.

Как сообщили Report в агентстве, встреча состоялась в рамках визита азербайджанской делегации в Исламабад.

На встрече была выражена благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в создании и организации работы центра Pakistan ASAN xidmət.

Премьер-министр отметил значимость центра как крупного учреждения, предоставляющего населению общественные услуги.

Он поручил учредить по азербайджанской модели уполномоченный орган, непосредственно подчиняющийся ему, а также укрепить взаимодействие с властями провинций для расширения сети центров.

Перспективы развития Pakistan ASAN xidmət также обсуждались на встрече Мехтиева с федеральным министром информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана.