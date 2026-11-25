Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, вечером местами есть вероятность кратковременного дождя, умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах есть вероятность незначительных осадков. Ночью и утром в отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 14-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.