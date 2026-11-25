В Габале обсудили вопросы религиозной солидарности и сосуществования
- 25 ноября, 2026
- 12:14
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Религиозные деятели из Билясуварского, Сальянского и Нефтчалинского районов посетили Габалу в рамках проекта "Религиозная солидарность и сосуществование".
Как сообщает Report, об этом проинформировали в Госкомитете по работе с религиозными организациями.
В рамках поездки, организованной Фондом пропаганды духовных ценностей, для участников провели лекции о сохранении исторических традиций толерантности, взаимном уважении и сосуществовании в условиях религиозного многообразия.
Проректор по науке и инновациям Азербайджанского института теологии Мирниязы Мурсалов рассказал о значении религиозного единства, взаимопонимания и сотрудничества между представителями различных исламских мазхабов.
Также были затронуты вопросы религиозной солидарности с учетом духовных потребностей современного общества и исторических традиций.
В рамках проекта также предусмотрено посещение религиозными деятелями исторических и религиозных мест Габалы.