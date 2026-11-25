Находящаяся с визитом в Азербайджане парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой посетила Парк Победы и могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает Report, гости почтили память великого лидера, возложив венки и цветы к его могиле, а также к монументу Победы.

Гостей проинформировали об истории создания парка, призванного увековечить память шехидов и историческую победу азербайджанского народа в Отечественной войне.