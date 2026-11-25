Özbəkistan parlamentinin sədri Zəfər parkını və Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib - Əlavə olunub
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 12:22
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Azərbaycanda səfərdə olan Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayevanın başçılıq etdiyi parlament nümayəndə heyəti Bakıda Zəfər parkını və Fəxri xiyabana gələrək Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, burada fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Ulu Öndərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı üzərinə və Zəfər abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyulub.
Qonaqlara Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi Zəfərin yaddaşlarda yaşadılması, şəhidlərin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə yaradılmış Zəfər parkı barədə ətraflı məlumat verilib.
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