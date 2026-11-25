Xosep Qvardiola İtaliya millisinin təklifindən imtina etdiyini açıqlayıb
- 25 noyabr, 2026
- 12:00
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İngiltərənin "Mançester Siti" komandasının sabiq baş məşqçisi Xosep Qvardiola İtaliya millisinin təklifindən imtina edib.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, 55 yaşlı mütəxəssis bu barədə özü açıqlama verib.
O, karyerasına fasilə vermək üçün bu addımı atdığını bildirib:
"Bu barədə ilk dəfə danışıram. Amma onlarla müzakirələrim olub. İtaliya kimi ölkəyə "yox" demək məni narahat etdi. Bu komandaya rəhbərlik etmək karyeramın ən böyük şərəflərindən biri olardı. Lakin anladım ki, artıq kənara çəkilmək vaxtıdır. Əgər iki il əvvəl müraciət etsəydilər, çox güman razılaşardım".
X.Qvardiola gələcəkdə məşqçi kimi fəaliyyətini bərpa edəcəyi halda hansısa milli komandada çalışmaq arzusunda olduğunu da söyləyib.
Xatırladaq ki, Xosep Qvardiola "Mançester Siti"dən əvvəl Almaniyanın "Bavariya" və İspaniyanın "Barselona" komandalarına da rəhbərlik edib.