AMB-nin institusional potensialının gücləndirilməsi müzakirə olunub
Maliyyə
- 25 noyabr, 2026
- 12:30
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) institusional potensialının gücləndirilməsi üzrə ehtiyacların və əlavə dəstək tələb olunan istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi üzrə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun baş direktoru Azər Ələsgərov ölkəmizdə səfərdə olan Asiya İnkişaf Bankının məsləhətləşmə missiyasının rəhbəri, Mərkəzi və Qərbi Asiya departamentinin baş iqtisadçısı Corc Luarsabişvili ilə görüş keçirib.
Görüşdə pul siyasəti sahəsində mövcud əsas çağırışlar, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin dəstəklənməsi, eləcə də makroiqtisadi proqnozlaşdırma və tədqiqatla bağlı məsələlər müzakirə olunub.
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