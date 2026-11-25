Sahibə Qafarova: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərində parlament əməkdaşlığı mühüm yer tutur
- 25 noyabr, 2026
- 12:38
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Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri sistemində parlament əməkdaşlığı mühüm yer tutur.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bakıda keçirilən İkinci Azərbaycan-Özbəkistan Parlamentlərarası Forumunda deyib.
O qeyd edib ki, Xivədə keçirilən görüşdən ötən müddət ərzində iki ölkə arasında əməkdaşlıq əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib:
"Ən yüksək səviyyədə fəal siyasi dialoq davam etdirilib. Bu dövrün ən mühüm nailiyyətlərindən biri "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında əbədi dostluq haqqında Müqavilə"nin imzalanmasıdır. Bu sənəd müttəfiqlik münasibətlərimizin inkişafında yeni mərhələni ifadə edir. O, çoxəsrlik dostluq ənənələrinin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində ümumi iradəmizi əks etdirir".
S.Qafarova vurğulayıb ki, bugünkü nailiyyətlər iki ölkə prezidentinin siyasi iradəsi və şəxsi səyləri, onların səmimi dostluğu, qarşılıqlı hörməti və etimadı sayəsində mümkün olub:
"Xalqlarımızın ortaq tarixi kökləri, milli, mənəvi və mədəni dəyərləri humanitar əlaqələrimizə xüsusi məna verir. Bu əlaqələrin genişləndirilməsinə dövlət rəhbərləri səviyyəsində böyük diqqət yetirilir. Elm, təhsil, mədəniyyət, idman və turizm, eləcə də gənclər siyasəti sahələrində fəal təmaslar xalqlarımızın daha da yaxınlaşmasına xidmət edir".