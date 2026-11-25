На встрече с министром иностранных дел Литвы был затронут вопрос упрощения визового режима между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с литовским коллегой Кестутисом Будрисом в Баку.

По словам Байрамова, литовская сторона выразила поддержку в этом вопросе.

"Согласно правилам ЕС, государства-члены должны осуществлять процесс упрощения визового режима не по отдельности, а сообща. Однако позиция каждой страны имеет значение, и поддержка Литвы для нас очень важна", - подчеркнул министр.

Байрамов отметил, что упрощение визового режима создаст дополнительные возможности для Азербайджана и стран ЕС.

"Мы к этому готовы. Азербайджан уже наладил безвизовый режим со многими странами. Для нас было бы важно и полезно, чтобы аналогичная система действовала и с ЕС. Учитывая, что в первой половине 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского союза, это может стать хорошей возможностью для продвижения данного вопроса", - сказал министр.