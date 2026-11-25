Глава МИД Литвы Кестутис Будрис планирует сегодня вечером посмотреть в Баку матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Сабах" и испанской "Барселоной".

Как передает Report, об этом Будрис заявил на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Сегодня вечером состоится футбольный матч (Сабах-Барселона). Дай Бог, мы с вами, господин министр, будем на матче и поболеем за "Сабах", - сказал Будрис.

Он выразил надежду на победу азербайджанского клуба.

Отметим, что главным тренером ФК "Сабах" является литовский специалист Валдас Дамбраускас.