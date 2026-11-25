Глава МИД Литвы: Сегодня я буду на матче "Сабах"-"Барселона"
Футбол
- 25 ноября, 2026
- 13:31
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Глава МИД Литвы Кестутис Будрис планирует сегодня вечером посмотреть в Баку матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между ФК "Сабах" и испанской "Барселоной".
Как передает Report, об этом Будрис заявил на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"Сегодня вечером состоится футбольный матч (Сабах-Барселона). Дай Бог, мы с вами, господин министр, будем на матче и поболеем за "Сабах", - сказал Будрис.
Он выразил надежду на победу азербайджанского клуба.
Отметим, что главным тренером ФК "Сабах" является литовский специалист Валдас Дамбраускас.
Litva XİN rəhbəri: Bu gün "Sabah"-"Barselona" matçında olacağam
Lithuanian FM plans to attend Sabah vs. Barcelona Champions League match in Baku tonight
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