В Узбекистане действует свыше 470 предприятий с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане насчитывается более 130 компаний с узбекскими инвестициями.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на II Азербайджано-Узбекском межпарламентском форуме в Баку.

По ее словам, стороны намерены довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов к 2030 году:

"Одним из крупных примеров нашей промышленной кооперации является совместное производство автомобилей и автобусов в Гаджигабуле. По состоянию на июль этого года на предприятии было собрано более 10 тыс. автомобилей Chevrolet и 275 автобусов ISUZU. Другой пример сотрудничества - совместная швейная фабрика в Ханкенди, предоставившая рабочие места вернувшимся в родные края жителям".