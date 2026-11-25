В городе Балыкчи (Кыргызстан) задержали двух местных жителей, которые инсценировали разбойное нападение и присвоили более 7 млн сомов ($80 тыс.).

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа со ссылкой на УВД Иссык-Кульской области.

Сообщается, что 23 ноября в городскую больницу госпитализировали некоего С. Э. с ранениями, нанесенными острым предметом.

Сотрудникам милиции он заявил, что работает инкассатором в частной компании и стал жертвой неизвестных преступников. По его словам, преступники угрожали ему пистолетом и заставили поехать к перевалу Кубакы, где ударили ножом в шею, отобрали 8,6 млн сомов и скрылись.

Правоохранители возбудили дело по факту разбоя и вскоре установили истинные обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что собрав в платежных терминалах 7,1 млн сомов, С. Э. отвез их не в банк, а на дачу отца. Позже его старший брат перепрятал деньги во дворе другой дачи.

"После сокрытия средств С. Э. направился в заросли облепихи на обочине дороги, где канцелярским ножом дважды ранил себя в шею, инсценировав разбойное нападение. Затем он вернулся на дачу отца, откуда брат на своей машине доставил его в городскую больницу", - рассказали в УВД.

Братьев задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.