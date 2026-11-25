Работники госсектора Греции и несколько профсоюзов частного сектора устроили общенациональную забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения качества госуслуг.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Общенациональная забастовка привела к сбоям в работе транспорта по всей стране - приостановлено движение паромов на острова, а также утренние и вечерние рейсы метро.

Кроме того, приостановлены полеты в некоторых региональных аэропортах, поскольку к забастовке присоединились моряки, работники транспортной и телекоммуникационной отраслей.

Эта забастовка, организованная крупнейшим греческим профсоюзом государственного сектора ADEDY, направлена на восстановление ежегодных премий, отмененных во время долгового кризиса в Греции, и увеличение расходов на здравоохранение и образование.

"Мы боремся за существенное повышение заработной платы, которое компенсирует потерю нашей покупательной способности. Мы не будем мириться с ростом цен, замороженными зарплатами, энергетической бедностью и ужасным состоянием системы здравоохранения и образования", – говорится в заявлении ADEDY.

Ожидается, что государственные служащие – от школьных учителей до врачей больниц – позже сегодня выйдут на улицы столицы Афин и других городов, чтобы провести демонстрации в поддержку забастовки.