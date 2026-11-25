Литва видит прогресс в ситуации на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в укрепление мира и безопасности в регионе, в том числе оказать Азербайджану содействие в разминировании освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Литва высоко оценивает конструктивную роль Азербайджана в региональном мирном процессе и приверженность страны достижению мира.

"Мы поддерживаем договоренности, достигнутые на Вашингтонском саммите, мирный процесс и парафирование соглашения. Мы внимательно следим за развитием событий, в том числе за недавними заявлениями армянской стороны, и надеемся, что окончательный документ будет подписан в ближайшее время", – отметил Будрис.

Он подчеркнул, что заключение мирного соглашения создаст более благоприятные условия для реализации различных региональных проектов, в частности в сфере транспорта и энергетики.

"Мы заинтересованы в обеспечении стабильности и развитии партнерства на Южном Кавказе. Литва готова внести свой вклад в этот процесс, содействовать экономическому развитию региона и поделиться своим опытом", – сказал министр.

Будрис также заявил о готовности Литвы поделиться с Азербайджаном опытом в области разминирования, который страна в последнее время накапливает в рамках сотрудничества с Украиной.

"Мы готовы внести свой вклад в мирное и процветающее будущее Карабаха", – добавил он.