Глава правительства Литвы Миндаугас Синкявичюс определил цель - вернуться из Азербайджана с конкретными и продуктивными результатами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Мы подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве и вывели отношения между Литвой и Азербайджаном на новый уровень. Мы должны использовать эту возможность в интересах обеих стран, а также для укрепления стратегических отношений между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном", - сказал он.

Будрис отметил, что в настоящее время есть возможности для расширения связи с Азербайджаном.

"Наши лидеры уже активно общаются и проводят встречи. Премьер-министр поручил мне приезхать сюда и вернуться с конкретными, ощутимыми результатами. Хорошо развиваются и связи между людьми. Мы гордимся тем, что студенты из Азербайджана приезжают учиться в Литву. Мы также содействуем развитию деловых связей", - отметил министр.

Он указал и на особую значимость инвестиционных возможностей.

"Первые результаты уже есть. Литовские предприятия установили контакты с азербайджанскими компаниями, и мы изучаем, как расширить возможности для бизнеса в регионе".