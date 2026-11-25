Kestutis Budris: Litvanın Baş naziri Bakı səfərim zamanı konkret nəticələr əldə etməyi qarşıma məqsəd qoyub
- 25 noyabr, 2026
- 13:27
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Litvanın Baş naziri Mindauqas Sinkeviçyus mənə Azərbaycandan konkret və səmərəli nəticələrlə qayıtmağı qarşıma məqsəd qoyub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Biz strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzaladıq və Litva ilə Azərbaycan arasındakı münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırdıq. Bu imkandan hər iki ölkənin maraqları naminə, həmçinin Avropa İttifaqı (Aİ) ilə Azərbaycan arasında strateji münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün istifadə etməliyik", - o bildirib.
Nazir qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanla əlaqələrin genişləndirilməsi üçün imkanlar var.
"Liderlərimiz artıq fəal şəkildə ünsiyyət saxlayır və görüşlər keçirirlər. Baş nazir mənə bura gəlməyi və konkret, hiss olunan nəticələrlə qayıtmağı tapşırıb. İnsanlar arasındakı əlaqələr də yaxşı inkişaf edir. Azərbaycandan olan tələbələrin Litvada təhsil almağa gəlməsindən qürur duyuruq. Biz həmçinin işgüzar əlaqələrin inkişafına da kömək edirik", - o qeyd edib.
O, investisiya imkanlarının xüsusi əhəmiyyətini də vurğulayıb:
"İlkin nəticələr artıq var. Litva müəssisələri Azərbaycan şirkətləri ilə əlaqələr qurub və biz regionda biznes imkanlarını necə genişləndirəcəyimizi öyrənirik".