Ceyhun Bayramov: Litva ilə birbaşa uçuş məsələsinin gündəmdə saxlanılması vacibdir
Xarici siyasət
- 25 noyabr, 2026
- 13:17
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Ötən il Azərbaycana 3000-dən artıq turist gəlib. Hesab edirik ki, ölkələrimiz arasında birbaşa uçuş məsələsinin gündəmdə saxlanılması vacibdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Bakıda litvalı həmkarı Kestutis Budris ilə birgə mətbuat üçün brifinqdə deyib.
Nazir həmçinin bildirib ki, Litvada 800 nəfərə yaxın azərbaycanlı tələbə təhsil alır: "Bu iki ölkə arasındakı münasibətlər üçün vacibdir".
Глава МИД Азербайджана выступил за сохранение вопроса о прямых рейсах с Литвой в повестке дня
Azerbaijani FM calls for keeping direct flights with Lithuania on bilateral agenda
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