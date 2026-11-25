Вопрос о запуске прямых рейсов между Азербайджаном и Литвой следует сохранить в двусторонней повестке, поскольку авиасообщение может способствовать развитию туризма и гуманитарных связей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в Баку.

Байрамов отметил, что в ходе переговоров министры обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере и туризме. По последним данным, которые привел Будрис, в ведущих вузах Литвы учатся около 800 азербайджанских студентов.

"Мы считаем это важной составляющей отношений между двумя странами", - сказал Байрамов.

По его словам, в прошлом году Азербайджан посетили более 3 тыс. туристов из Литвы. "Мы считаем, что вопрос о прямых рейсах следует сохранить в повестке, поскольку их запуск может дать дополнительный импульс сотрудничеству в этих сферах", - отметил министр.