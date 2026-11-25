Азербайджан является ключевой страной, связывающей Центральную Азию и Европейский союз, обеспечивая транспортировку грузов в Европу и способствуя диверсификации источников энергоснабжения ЕС.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве выводит и без того хорошие отношения между Азербайджаном и Литвой на новый уровень.

"Теперь нам необходимо воспользоваться этим импульсом на благо обеих стран, а также для дальнейшего развития стратегических отношений между Европейским союзом и Азербайджаном", – отметил Будрис.

Он также сообщил, что сегодня утром провел содержательную и плодотворную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД Литвы напомнил, что еще 25 лет назад проявлял большой интерес к Каспийскому региону, его энергетическим ресурсам и перспективам развития новых транспортных маршрутов.

"Уже тогда было очевидно, и впоследствии и подтвердилось на практике, что Азербайджан станет ключевой страной, связывающей Центральную Азию и Южный Кавказ, обеспечивая доставку грузов в Европу и помогая Европейскому союзу диверсифицировать источники импорта и создавать альтернативы российским поставкам. Тогда Литва еще только готовилась стать членом ЕС", – сказал он.

Он подчеркнул, что Азербайджан продемонстрировал успешную модель развития, став сильным и самостоятельным государством, которое выстраивает прочное партнерство с Европой и другими странами.