Litva XİN rəhbəri: Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Aİ-ni birləşdirən əsas ölkədir
- 25 noyabr, 2026
- 13:24
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Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Aİ-ni birləşdirən, yüklərin Avropaya daşınmasını təmin edən və ittifaqın enerji təchizatı mənbələrinin şaxələndirilməsinə töhfə verən əsas ölkədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Strateji tərəfdaşlıq haqqında Birgə Bəyannamənin imzalanması Azərbaycan ilə Litva arasındakı onsuz da yaxşı olan münasibətləri yeni səviyyəyə qaldırır.
"İndi biz həm hər iki ölkənin rifahı naminə, həm də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında strateji münasibətlərin daha da inkişafı üçün bu impulsdan istifadə etməliyik", – Budris qeyd edib.
O, həmçinin bu gün səhər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə məzmunlu və səmərəli görüş keçirdiyini bildirib.
Litva XİN başçısı xatırladıb ki, hələ 25 il əvvəl Xəzər regionuna, onun enerji resurslarına və yeni nəqliyyat marşrutlarının inkişaf perspektivlərinə böyük maraq göstərib.
"Hələ o vaxt aydın idi və sonradan praktikada da təsdiqləndi ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqazı birləşdirən, yüklərin Avropaya çatdırılmasını təmin edən və Avropa İttifaqına idxal mənbələrini şaxələndirməyə və Rusiya tədarüklərinə alternativlər yaratmağa kömək edən əsas ölkəyə çevriləcək. O zaman Litva hələ Aİ-yə üzv olmağa yeni hazırlaşırdı", – o deyib.
Budris vurğulayıb ki, Azərbaycan Avropa və digər ölkələrlə möhkəm tərəfdaşlıq quran güclü və müstəqil dövlətə çevrilərək uğurlu inkişaf modeli nümayiş etdirib.