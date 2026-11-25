Азербайджан и Литва договорились предпринять шаги по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с литовским коллегой Кестутисом Будрисом в Баку.

"Сегодня мы также обсудили торгово-экономические отношения. Мы пришли к общему мнению, что нынешний объем товарооборота между нашими странами нельзя считать удовлетворительным. Потенциал наших стран значительно выше. У нас есть понимание того, какие шаги необходимо предпринять, и сегодня мы с моим уважаемым коллегой провели по этому вопросу полезный обмен мнениями", - сказал он.

Байрамов отметил, что вместе с главой МИД Литвы в Баку прибыли предприниматели и руководители компаний. На 26 ноября запланировано проведение бизнес-форума и круглого стола, на которых представители деловых кругов двух стран смогут наладить прямые контакты и обсудить возможности для взаимных инвестиций и сотрудничества.

"Мы договорились, что профильные ведомства двух стран должны выяснить, какие дополнительные меры поддержки необходимы предпринимателям для развития деловых связей. Эти предложения необходимо учесть при подготовке следующего пакета двусторонних документов", - подчеркнул министр.

Байрамов также отметил важность ознакомления литовских предпринимателей с условиями ведения бизнеса в Азербайджане, возможностями Среднего коридора и свободной экономической зоны "Алят", а также преимуществами промышленных парков, созданных на освобожденных территориях.