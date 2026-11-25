Литовская компания Dominari инвестирует 50 млн манатов в создание крупного мебельного производства в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз" (Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана).

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с литовским коллегой Кестутисом Будрисом в Баку.

По словам главы МИД, в этой сфере уже есть первый конкретный пример сотрудничества.

"Литовская компания Dominari строит крупное предприятие по производству мебели в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз". Планируемый объем инвестиций составляет 50 млн манатов. После запуска завода на освобожденных от оккупации территориях появится от 600 до 650 новых рабочих мест", - отметил Байрамов.