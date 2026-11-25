Отношения с Литвой создают благоприятные условия для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел Литовской Республики Кестутисом Будрисом.

Президент Ильхам Алиев поздравил Литву с предстоящим председательством в Совете Европейского Союза, напомнил о визитах руководства Европейского Союза в нашу страну в этом году и о встречах, проведенных в рамках Дублинского саммита.

Отметив, что Азербайджан подписал двусторонние документы о стратегическом партнерстве с 10 странами-членами Европейского Союза, глава государства сказал, что отношения с Литвой также создают благоприятные условия для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является инициатором проектов транспортной связности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.