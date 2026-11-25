Литва поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 ноября в Баку.

Сообщив, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза, Кестутис Будрис подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.