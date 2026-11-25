Кестутис Будрис: Литва поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 13:14
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Литва поддерживает расширение отношений Азербайджана с НАТО.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 ноября в Баку.
Сообщив, что с 1 января 2027 года Литва будет председательствовать в Совете Европейского Союза, Кестутис Будрис подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать развитие отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Kestutis Budris: Litva Azərbaycanın NATO ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini dəstəkləyir
Kęstutis Budrys: Lithuania supports expansion of Azerbaijan's ties with NATO
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