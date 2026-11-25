Азербайджан и Литва по сей день подписали 45 двусторонних документов, еще семь находятся в разработке.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом в Баку.

"Между двумя странами сформирована хорошая договорно-правовая база. Сейчас она насчитывает 45 документов, охватывающих различные сферы двусторонних отношений. Хотел бы также отметить, что работа над еще семью документами продолжается. Думаю, в ближайшее время она завершится и эти документы вступят в силу", - отметил он.

Байрамов напомнил, что первым рамочным документом, определившим характер отношений двух стран, стала Декларация о развитии партнерских отношений, подписанная в 2007 году. Сегодня перед встречей министры подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Литвой. По словам Байрамова, документ охватывает широкий круг сфер.

"Считаю, что сегодняшний день можно назвать еще одним историческим днем в отношениях между нашими странами", - сказал он.

На встречах один на один и в расширенном составе министры подробно обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. По словам Байрамова, дружественные связи Азербайджана и Литвы исторически развивались на основе взаимного уважения, открытого политического диалога и общих интересов.

В апреле этого года Азербайджан посетил премьер-министр Литвы. Байрамов назвал состоявшиеся тогда переговоры конструктивными и обстоятельными. В июне в Вильнюсе прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

"Мы считаем эти консультации важной площадкой для диалога между внешнеполитическими ведомствами и договорились проводить их регулярно", - заявил Байрамов.