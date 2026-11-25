Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с китайскими компаниями в сфере возобновляемой энергетики, а также готов использовать технологические достижения и опыт Китая в вопросах продовольственной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью China Daily.

По его словам, основные направления Глобальной инициативы развития, выдвинутой в 2021 году председателем КНР Си Цзиньпином на 76-й сессии ГА ООН, совпадают с приоритетами Стратегии развития Азербайджана до 2030 года. Он отметил, что это значительно облегчает задачу сосредоточиться на достижении конкретных практических результатов двустороннего сотрудничества.

Амирбеков отметил, что Азербайджан уделяет большое внимание модернизации, цифровому развитию и переходу к зеленой экономике, а продовольственная безопасность также входит в число ключевых направлений национальной стратегии.

Он напомнил, что Азербайджан традиционно известен как поставщик углеводородных ресурсов, нефти и газа, однако страна все больше ориентируется на диверсификацию энергетического баланса и вкладывает значительные усилия и ресурсы в развитие возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечной и ветровой энергетики.

"Мы готовы и рады видеть большой интерес китайских компаний к выходу на азербайджанский рынок и сотрудничеству с Азербайджаном в этой сфере. Что касается продовольственной безопасности, мы также готовы воспользоваться технологическими достижениями и опытом Китая. Считаю, что это направление имеет огромное значение для национальной безопасности каждой страны, поскольку необходимо обеспечивать продовольственную безопасность. Таким образом, во всех этих сферах - цифровом развитии, зеленой экономике и продовольственной безопасности - у нас есть не только политические декларации, но и конкретные планы и проекты, которые могут углубить и обогатить наше двустороннее сотрудничество", - сказал он.

Амирбеков подчеркнул, что в условиях нынешней геополитической нестабильности, экономического неравенства и множества других вызовов, включая изменение климата, крайне важно поставить вопросы развития в центр глобальной повестки дня. По его словам, одна из причин, по которой Азербайджан поддержал Глобальную инициативу развития, заключается в том, что она полностью дополняет национальные приоритеты развития страны.

"Считаю, что инклюзивность, а также предоставление равных возможностей всем странам независимо от уровня их развития являются одними из ключевых принципов этой инициативы. Именно поэтому она заслуживает пристального внимания и получает поддержку многих государств. Мы считаем эту инициативу чрезвычайно важной и своевременной, поскольку она способствует международным усилиям по обеспечению устойчивого развития и достижению целей Повестки дня ООН на период до 2030 года", - подчеркнул он.

Кроме того, представитель президента сообщил о растущем интересе китайских компаний к Среднему коридору, по которому товары из Китая уже поставляются в Европу через Азербайджан.

"Считаю, что это открывает огромные возможности для обеих наших стран, поскольку сегодня Средний коридор является наиболее экономически эффективным, безопасным и кратчайшим маршрутом, соединяющим западные регионы Китая с Западной Европой. Думаю, это одно из направлений, в рамках которого наши страны продолжат сотрудничество", - добавил Амирбеков.