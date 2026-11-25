На испанский остров Эль-Йерро за один день прибыли свыше 2 тыс. нелегальных мигрантов
- 25 ноября, 2026
- 12:44
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На испанский остров Эль-Йерро прибыло 2 100 нелегальных мигрантов на 15 лодках.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа со ссылкой на экстренные службы.
Среди мигрантов 203 женщины и 127 несовершеннолетних, в том числе четырехмесячный ребенок и девочка, которая родилась в лодке в Атлантическом море.
Кроме того, в одной из лодок обнаружено тело погибшего мигранта.
По данным местных властей, это самый высокий показатель за один день с момента начала ведения статистики прибытия мигрантов в Испании.
Отмечается, что в этом месяце из Западной Африки на Канарские острова прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов - предыдущий рекорд был установлен 14 ноября, когда на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыло 1 580 человек.