Изменение потребительского спроса, ускорение цифровизации и влияние инноваций на бизнес-модели выводят глобальные рынки на новый этап развития. В этих условиях компании не только адаптируются к существующим потребностям, но и перестраивают стратегию своей деятельности в странах с различными экономическими и социальными особенностями.

Компания Philip Morris International (PMI) также обновляет свою стратегию в соответствии с изменениями в потребительском поведении, увеличивая инвестиции в научные исследования и развитие бездымных продуктов.

О региональном подходе компании, различиях между рынками, цифровых решениях и роли Азербайджана в этом процессе президент PMI по Южной Азии, Индокитаю, СНГ и региону Ближнего Востока и Африки Гейс де Бест рассказал в интервью Report в рамках мероприятия TECHNOVATION в Дубае.

По его словам, компания начала более активно учитывать изменения в потребительских привычках примерно 10–15 лет назад. Это привело к тому, что PMI переосмыслила своё будущее направление и усилила клиентоориентированный подход:

"Мы видели, что мир меняется, и переосмысливали свою деятельность и причины нашего присутствия на рынке. Потребители менялись, и мы, адаптируясь к этому, старались сфокусироваться на их потребностях. Мы поняли, что 1 млрд курильщиков в мире и примерно 1,5 млн курильщиков в Азербайджане заслуживают более качественных альтернатив. Поэтому мы работаем в этом направлении, вкладываем инвестиции, создаём новые продукты, коммерциализируем их и выделяем средства на научные исследования".

Регулирование и независимые научные исследования - ключевые факторы развития рынка

Дe Бест считает, что формирование рынка бездымных продуктов зависит не только от инвестиций компаний. В этом процессе большая роль также отводится правительствам, регулирующим органам и независимому научному сообществу.

Он отметил, что государствам необходимо предпринимать действия по трем основным направлениям: проведение независимых научных исследований, определение стандартов качества и безопасности продукции, а также создание соответствующих коммуникационных возможностей для информирования потребителей.

"Мы проводим собственные научные исследования, однако призываем правительства также проводить независимые исследования. Поскольку результаты, которые мы представляем, получены самой компанией, они не всегда могут восприниматься обществом или учреждениями как полностью достоверные. Государства должны проводить собственные исследования, принимать решения на основе полученных результатов и применять соответствующие механизмы регулирования", - заявил президент PMI.

По его мнению, регулирование не должно ограничиваться определением правил выхода продукции на рынок, оно также должно обеспечивать возможность предоставления потребителям точной информации о характеристиках продукции. Кроме того, внедрение единых стандартов продукции имеет большое значение для контроля качества на рынке и защиты прав потребителей.

Де Бест отметил, что Азербайджан добился определенного прогресса в этой сфере, и положительно оценил внедрение в стране добровольных стандартов в отношении бездымной продукции.

"Мы ведем собственные научные исследования, но также призываем правительства проводить независимые исследования. Поскольку представленные нами результаты получены самой компанией, общество и различные организации не всегда могут воспринимать их как полностью достоверные. Государства должны проводить собственные исследования, принимать решения на основе их результатов и применять соответствующие механизмы регулирования", - заявил представитель PMI.

По его мнению, регулирование не должно ограничиваться лишь определением правил выхода продукции на рынок, но также должно создавать условия для доведения до потребителей точной информации об их характеристиках. Наряду с этим, внедрение единых стандартов продукции имеет важное значение с точки зрения контроля качества на рынке и защиты прав потребителей. Де Бест, отметив, что Азербайджан достиг определенного прогресса в этой области, положительно оценил внедрение в стране добровольных стандартов, связанных с бездымной продукцией.

Стратегия, охватывающая 93 страны: единая цель, разные приоритеты рынков

По словам президента PMI, возглавляемый им регион охватывает 93 страны и объединяет обширную географию - от Вьетнама до Сенегала, от Восточной Европы до Южной Африки. Эти страны существенно отличаются друг от друга уровнем экономического развития, цифровыми возможностями, государственным управлением и потребительскими привычками.

Именно поэтому компания не применяет одинаковый подход ко всем рынкам. Хотя основой региональной стратегии является переход к бездымному будущему, для каждой страны разрабатывается индивидуальный план действий с учетом ее особенностей и динамики развития:

"Наша глобальная цель - бездымное будущее, и эта позиция остается неизменной. Однако невозможно подходить ко всем рынкам одинаково. Мы анализируем страны по отдельности, оцениваем текущую ситуацию и после этого планируем, как двигаться дальше. Приоритеты Дубая и Малави, а также Бангладеш и Пакистана не могут быть одинаковыми".

Де Бест также подчеркнул, что цифровизация занимает особое место в региональной стратегии. По его словам, системы отслеживания продукции и контроля существенно помогают как прозрачному управлению рынком, так и борьбе с незаконной торговлей.

Отметив, что в некоторых странах оборот нелегальной продукции приобрел значительные масштабы, представитель PMI заявил, что цифровые механизмы отслеживания и контроля становятся основным инструментом борьбы с этой проблемой.

Азербайджан - один из приоритетных рынков в региональной стратегии

Де Бест подчеркнул, что Азербайджан занимает особое место в региональной стратегии компании. Он положительно оценил цифровое развитие страны, модернизацию рынка и шаги, предпринимаемые в сфере регулирования.

По словам представителя PMI, Азербайджан является одним из приоритетных рынков, где бездымная продукция компании успешно выводится на рынок:

"В ряде стран, таких как Индия, Вьетнам и Таиланд, в отношении бездымных продуктов введены серьезные ограничения, а в некоторых случаях их продажа запрещена. В результате возможности перехода на более качественные альтернативы для взрослых курильщиков, которые не бросают курить, ограничиваются".

По его словам, в долгосрочной стратегии компании основным направлением является увеличение доли бездымной продукции. Согласно цели, поставленной руководством PMI, к 2030 году более 2/3 чистой прибыли компании должны поступать от продажи бездымных продуктов.

Де Бест заявил, что компания продолжает двигаться к этой цели. Вместе с тем открытие новых рынков и расширение доступности альтернативных продуктов для взрослых курильщиков могут еще больше ускорить этот переход.

В настоящее время 40% чистого дохода компании приходится на бездымную продукцию.

Потребительское поведение и государственная политика играют решающую роль в принятии альтернативной продукции

Президент PMI считает, что потенциальное положительное влияние бездымной продукции на общественное здравоохранение напрямую зависит от того, как она воспринимается потребителями.

Он объяснил этот процесс взаимодействием двух основных факторов - потенциала снижения рисков и степени принятия продукта потребителями. Иными словами, даже если альтернативный продукт обладает преимуществами, реального результата не будет, если потребители не перейдут на него:

"Наша задача - создать продукт, который будет принят потребителем. Главное преимущество технологии нагревания табака без его сжигания заключается в том, что здесь используется натуральный табак, что в определенной степени позволяет сохранять традиционный ритуал курения. Для курильщиков этот ритуал зачастую является неотъемлемой частью привычки".

Де Бест связал различия в скорости перехода между рынками не только с потребительскими привычками, но и с государственной политикой и подходами к регулированию. В качестве примеров он привел Японию и Швецию, отметив, что в этих странах независимые исследования, грамотное регулирование, доступность продукции и своевременное информирование потребителей сыграли решающую роль в широком распространении альтернативных продуктов.

Защита молодежи - главный приоритет компании

Быстрое расширение цифровой среды в Азербайджане и активное использование технологий молодежью не только открывают новые возможности на рынке бездымной продукции, но также требуют более ответственных механизмов контроля.

Де Бест заявил, что предотвращение доступа несовершеннолетних к этой продукции является одним из главных приоритетов компании.

По его словам, с этой целью PMI использует цифровые системы проверки возраста, технологии распознавания лиц и определения возраста. На рынках с развитой цифровой инфраструктурой при входе на онлайн-платформы применяется подтверждение возраста, а в физических точках продаж используются автоматизированные системы и дополнительная проверка личности.

На рынках с относительно ограниченными цифровыми возможностями предпочтение отдается таким методам, как проверка удостоверения личности при доставке.

Вместе с тем президент PMI считает, что одних лишь мер, предпринимаемых компаниями, недостаточно. Для предотвращения незаконной торговли и полноценного соблюдения возрастных ограничений необходимы государственный контроль и поддержка соответствующих органов.

По его мнению, цифровые решения и ответственный бизнес-подход помогают предотвратить использование продукции посторонними лицами, однако для достижения устойчивого результата необходимо совместное взаимодействие бизнеса и государственных учреждений.