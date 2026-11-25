Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов выступил на первом пленарном заседании Управляющего совета Энергетического партнерства "Пояс и путь" в Циндао.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании под председательством главы Национального энергетического управления Китая Вана Хунчжи были рассмотрены учредительный план Управляющего совета, рабочий план партнерства на 2027 год, а также состоялся обмен мнениями между странами-участницами.

Шахбазов отметил, что в период, когда возрастают риски для энергетической безопасности, а новые технологии меняют структуру спроса на энергию, будущее глобальной энергосистемы зависит от надежных трансграничных связей и долгосрочного партнерства. Министр подчеркнул, что Азербайджан готов вносить вклад в это сотрудничество благодаря богатым энергетическим ресурсам, стратегическому географическому положению и опыту надежного партнера вдоль коридоров Восток-Запад и Север-Юг.