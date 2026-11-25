Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил к семи годам лишения свободы Захира Салим оглу Аскерова, признав его виновным в мошенничестве под видом ремонтно-строительных работ.

Как сообщает Report, приговор огласили на сегодняшнем заседании под председательством судьи Заура Гаджиева.

Захир Аскеров будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск нескольких потерпевших и постановил возместить им материальный ущерб.

Аскерову предъявили обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за мошенничество с причинением крупного ущерба.