В Азербайджане прошли курсы по идентификации пропавших без вести лиц
- 25 ноября, 2026
- 12:49
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане состоялись четырехдневные курсы по судебно-генетическому анализу ДНК и идентификации пропавших без вести лиц.
Как сообщили Report в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, обучение организовано при поддержке Службы государственной безопасности в Главном военно-медицинском управлении СГБ.
Курс провел научный директор британской компании Genecode Diagnostics, специалист в области судебной генетики Андрей Семиходский.
Участники изучили современные методы анализа ДНК, идентификацию человеческих останков, установление родственных связей и работу с генетическими базами данных.
По завершении курса участникам вручили специальные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.
Отмечается, что подобные мероприятия направлены на повышение эффективности поиска и идентификации пропавших без вести граждан Азербайджана.