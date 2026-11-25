В Азербайджане состоялись четырехдневные курсы по судебно-генетическому анализу ДНК и идентификации пропавших без вести лиц.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, обучение организовано при поддержке Службы государственной безопасности в Главном военно-медицинском управлении СГБ.

Курс провел научный директор британской компании Genecode Diagnostics, специалист в области судебной генетики Андрей Семиходский.

Участники изучили современные методы анализа ДНК, идентификацию человеческих останков, установление родственных связей и работу с генетическими базами данных.

По завершении курса участникам вручили специальные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения.

Отмечается, что подобные мероприятия направлены на повышение эффективности поиска и идентификации пропавших без вести граждан Азербайджана.