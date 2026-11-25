Межпарламентское сотрудничество занимает особое место в отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на II Азербайджано-узбекском межпарламентском форуме в Баку.

Она отметила, что со времени первого заседания в Хиве сотрудничество между двумя странами значительно расширилось:

"На самом высоком уровне продолжился активный политический диалог. Одним из важнейших достижений этого периода стало подписание Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Этот документ отражает наше общее стремление беречь многовековые традиции дружбы и передать их будущим поколениям".