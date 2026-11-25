Сахиба Гафарова отметила важную роль межпарламентских связей в отношениях Баку и Ташкента
Внутренняя политика
- 25 ноября, 2026
- 12:50
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Межпарламентское сотрудничество занимает особое место в отношениях между Азербайджаном и Узбекистаном.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на II Азербайджано-узбекском межпарламентском форуме в Баку.
Она отметила, что со времени первого заседания в Хиве сотрудничество между двумя странами значительно расширилось:
"На самом высоком уровне продолжился активный политический диалог. Одним из важнейших достижений этого периода стало подписание Договора о вечной дружбе между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан. Этот документ отражает наше общее стремление беречь многовековые традиции дружбы и передать их будущим поколениям".
Sahibə Qafarova: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərində parlament əməkdaşlığı mühüm yer tutur
Sahiba Gafarova highlights key role of interparliamentary ties in Baku-Tashkent relations
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