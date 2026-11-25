Расширение использования открытого банкинга позволит автоматизировать страховые операции в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана Абас Мискярли в ходе панельной дискуссии на X Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, полномасштабный запуск открытого банкинга позволит автоматически получать всю финансовую информацию из одного приложения.

"Компании, разрабатывающие подобные цифровые решения, получат серьезное конкурентное преимущество. Мы понимаем, что страховщики вряд ли выступят инициаторами создания таких платформ, поскольку страхование не относится к числу повседневных финансовых услуг - клиенты взаимодействуют со страховыми компаниями преимущественно при оформлении полиса или наступлении страхового случая. Регулярные же операции совершаются именно через банки", - пояснил он.

Мискярли подчеркнул, что ключевую роль в интеграции будет играть функциональность приложения: "С подключением к открытому банкингу при заполнении заявки на страхование банковские реквизиты клиента будут отражаться автоматически. Это позволит ему совершать платежи через счета в любых других банках".