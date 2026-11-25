В городе Калоокан (Филиппины) двое учеников получили ножевые ранения в результате нападения подростка.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Сообщается, что 11-летний ученик получил семь ножевых ранений, а девятилетний школьник - два ранения. Они госпитализированы.

Учителю удалось задержать нападавшего и вызвать на помощь сотрудников службы безопасности района.

По данным полиции, сумка подозреваемого прошла досмотр с помощью металлодетектора перед входом в школу. Однако кухонный нож, спрятанный в толстой книге, не был зафиксирован.

Правоохранители установили, что перед инцидентом подросток вел длительную переписку на онлайн-платформах Roblox и TikTok с неизвестным злоумышленником, который подстрекал его к совершению нападения.