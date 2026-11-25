Президент: За последний год через Азербайджан в Армению перевезено более 100 тыс. тонн грузов
Внешняя политика
- 25 ноября, 2026
- 13:12
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За последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тыс. тонн грузов.
Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября на встрече с министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом.
Глава государства отметил, что на фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией налаживаются экономические и торговые связи. Кроме того, созданы возможности для транзита грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана.
Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира в регионе.
İlham Əliyev: Son bir il ərzində Azərbaycan ərazisindən Ermənistana 100 min tondan artıq yük daşınıb
Ilham Aliyev: More than 100,000 tons of cargo transported to Armenia via Azerbaijan over past year
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