За последний год через территорию Азербайджана в Армению было перевезено более 100 тыс. тонн грузов.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября на встрече с министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом.

Глава государства отметил, что на фоне нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией налаживаются экономические и торговые связи. Кроме того, созданы возможности для транзита грузов из третьих стран в Армению и из Армении в третьи страны через территорию Азербайджана.

Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира в регионе.