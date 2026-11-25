Elçin Əmirbəyov: "Azərbaycan Çinlə energetika sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır"
- 25 noyabr, 2026
- 13:14
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Azərbaycan bərpa olunan enerji sahəsində Çin şirkətləri ilə əməkdaşlıqda, eləcə də ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərində onun texnoloji nailiyyətlərindən və təcrübəsindən istifadə etməkdə maraqıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov "China Daily"yə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildə Çin Sədri Si Cinpin tərəfindən BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında irəli sürülmüş Qlobal İnkişaf Təşəbbüsünün əsas istiqamətləri Azərbaycanın 2030-cu ilədək İnkişaf Strategiyasının prioritetləri ilə üst-üstə düşür.
E.Əmirbəyov qeyd edib ki, bu, diqqətin ikitərəfli əməkdaşlığın konkret praktiki nəticələrinin əldə olunmasına yönəldilməsi vəzifəsini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.
O bildirib ki, Azərbaycan modernləşməyə, rəqəmsal inkişafa və "yaşıl iqtisadiyyat"a keçidə böyük diqqət yetirir, ərzaq təhlükəsizliyi də milli strategiyanın əsas istiqamətləri sırasına daxildir.
O xatırladıb ki, Azərbaycan ənənəvi olaraq karbohidrogen resursları, neft və qaz tədarükçüsü kimi tanınır, lakin ölkə getdikcə daha çox enerji balansının diversifikasiyasına istiqamətlənir və bərpa olunan enerji mənbələrinin, ilk növbədə günəş və külək enerjisinin inkişafına mühüm səylər və resurslar yönəldir:
"Biz Çin şirkətlərinin Azərbaycan bazarına daxil olmağa və bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlığa göstərdikləri böyük marağı görməyə hazırıq və şadıq. Ərzaq təhlükəsizliyinə gəldikdə isə, biz həmçinin Çinin texnoloji nailiyyətlərindən və təcrübəsindən istifadə etməyə hazırıq. Hesab edirəm ki, bu istiqamət hər bir ölkənin milli təhlükəsizliyi üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək zəruridir. Beləliklə, bütün bu sahələrdə - rəqəmsal inkişaf, "yaşıl iqtisadiyyat" və ərzaq təhlükəsizliyi sahələrində - bizim təkcə siyasi bəyannamələrimiz deyil, həm də ikitərəfli əməkdaşlığımızı dərinləşdirə və zənginləşdirə biləcək konkret plan və layihələrimiz var".
E.Əmirbəyov vurğulayıb ki, hazırkı geosiyasi qeyri-sabitlik, iqtisadi bərabərsizlik və iqlim dəyişikliyi də daxil olmaqla bir çox digər çağırışlar şəraitində inkişaf məsələlərini qlobal gündəliyin mərkəzinə qoymaq son dərəcə vacibdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın Qlobal İnkişaf Təşəbbüsünü dəstəkləməsinin səbəblərindən biri odur ki, o, ölkənin milli inkişaf prioritetlərini tam şəkildə tamamlayır.
"Hesab edirəm ki, inklüzivlik, eləcə də inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün ölkələrə bərabər imkanların yaradılması bu təşəbbüsün əsas prinsiplərindəndir. Məhz buna görə də o, ciddi diqqətə layiqdir və bir çox dövlətlər tərəfindən dəstək alır. Biz bu təşəbbüsü son dərəcə vacib və vaxtında irəli sürülmüş hesab edirik, çünki o, dayanıqlı inkişafın təmin edilməsi və BMT-nin 2030-cu ilədək olan dövr üçün Gündəliyinin məqsədlərinə nail olunması üzrə beynəlxalq səylərə töhfə verir", - o vurğulayıb.
Bundan əlavə, Prezidentin nümayəndəsi Çin şirkətlərinin Orta Dəhlizə artan marağından danışıb. O bildirib ki, Çin malları artıq Azərbaycan vasitəsilə Orta Dəhliz üzərindən Avropaya çatdırılır: "Hesab edirəm ki, bu, hər iki ölkəmiz üçün böyük imkanlar açır, çünki bu gün Orta Dəhliz Çinin qərb regionlarını Qərbi Avropa ilə birləşdirən iqtisadi cəhətdən ən səmərəli, təhlükəsiz və ən qısa marşrutdur. Düşünürəm ki, bu, ölkələrimizin əməkdaşlığı davam etdirəcəyi istiqamətlərdən biridir".