Азербайджан и Литва обсудили новый проект конституции Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кестутисом Будрисом в Баку.

Министр отметил, что в ходе встречи состоялся полезный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ООН и ее специализированных структур, Европейского союза, ОБСЕ, НАТО и других платформ.

Байрамов также сообщил, что проинформировал литовского коллегу о ситуации на Южном Кавказе, нынешней динамике отношений между Арменией и Азербайджаном и событиях после исторического Вашингтонского саммита:

"В этом процессе наблюдается ряд позитивных сдвигов. Начиная с прошлого года осуществляются транзитные перевозки грузов через Азербайджан в Армению. С декабря прошлого года Азербайджан поставляет в Армению ряд товаров, в том числе нефтепродукты. Сейчас между двумя странами идут переговоры о расширении перечня поставляемых товаров. Участились контакты между официальными делегациями и государственными органами, проводится больше мероприятий по укреплению доверия между представителями гражданского общества. Все это способствует укреплению мирного процесса".

Глава МИД добавил, что сегодня также состоялся обмен мнениями о последних событиях, в том числе о публикации в Армении проекта новой конституции и начале практической реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).