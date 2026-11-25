Литва выступает за упрощение визовых процедур для граждан Азербайджана в ЕС, и обсуждение этого вопроса уже началось.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Будриса, упрощение визовых процедур - одно из направлений, по которым Литва хотела бы добиться конкретных результатов в отношениях Евросоюза с Азербайджаном.

"Обсуждение только началось, но я верю, что обе стороны смогут создать более благоприятные условия для поездок, расширить контакты между людьми и укрепить взаимопонимание", - сказал он.

Будрис напомнил, что 1 января 2027 года Литва приступит к председательству в Совете ЕС. Вильнюс намерен помогать странам Евросоюза находить решения, приемлемые для всех 27 государств-членов, и укреплять связи ЕС с партнерами, в том числе с Азербайджаном.

"Действительно, в интересах Европейского союза и всех европейских стран укреплять отношения с Азербайджаном, который является ключевой страной Южного Кавказа", - сказал он.

По его словам, ЕС заинтересован в инвестициях и расширении связей с другими странами, в том числе с государствами Центральной Азии. Евросоюз также стремится содействовать укреплению стабильности и росту благосостояния.

"В этом контексте мы уже сейчас можем рассмотреть вопрос о соглашении о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном", - заявил Будрис.

Министр подчеркнул, что реализация стратегических проектов в сфере энергетики и транспортной связанности позволит сблизить не только Южный Кавказ, но и Центральную Азию с Европой, а также привлечь европейские инвестиции в различные отрасли.

Он подчеркнул, что развитие Среднего коридора имеет особое значение для диверсификации транзитных маршрутов.

По его словам, стороны обсуждают приоритеты партнерства и возможность его повышения до уровня стратегического партнерства с Европейским союзом.