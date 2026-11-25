Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 25 ноября встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Грузией последовательно укрепляются в духе добрососедства и стратегического партнерства.

Участившиеся в последнее время взаимные визиты и встречи были расценены как свидетельство высокого уровня двусторонних отношений и обоюдной заинтересованности в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, гуманитарной и других областях.