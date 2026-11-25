Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил дополнительные меры по регулированию экспортных расчетов, поручив Государственному таможенному комитету (ГТК) контролировать перевод и ввоз в страну экспортной выручки.

Как сообщает Report, глава государства подписал указ, который вносит изменения в Правила регулирования импортно-экспортных операций, утвержденные 24 июня 1997 года.

Уполномоченные банки будут обязаны в течение трех рабочих дней сообщать ГТК о поступлении средств по экспортным контрактам на счета, а также о случаях, когда выручка не была переведена вовремя. Банки будут направлять эти сведения через информационную систему "Интеллектуальная таможня".

Через ту же систему экспортеры будут передавать уполномоченным банкам сведения о вывозимых товарах, в том числе таможенные декларации и экспортные контракты. ГТК поручено обеспечить передачу этих данных.

Министерство экономики должно в течение двух месяцев представить Центральному банку Азербайджана предложения о порядке расчетов при экспорте товаров, согласовав их с Министерством сельского хозяйства и ГТК. Центробанку поручено в течение четырех месяцев определить правила экспортных расчетов с учетом поступивших предложений.

Кабинет министров подготовит предложения по совершенствованию мер ответственности за нарушение порядка перевода экспортной выручки на счета в уполномоченных банках Азербайджана.

Изменения начнут применяться со дня вступления в силу новых правил Центробанка.