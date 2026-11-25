В Польше не исключают вариант высылки посла России в ответ на повторение инцидентов с нарушением воздушного пространства страны.

Как передает Report, об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского радио.

При этом он отметил, что российская сторона может ответить аналогичным шагом в отношении польского дипломата.

"Тогда они вышлют нашего. Это один из вариантов, но мы пока не будем его реализовывать. Мы ждем, что Россия опомнится, перестанет нападать на своих соседей и прекратит эскалацию", – сказал Сикорский.

Ранее министр нацобороны Польши Косиняк-Камыш сообщил о том, что воздушное пространство страны нарушили две российские ракеты и дрон.