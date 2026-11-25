Сикорский не исключил высылку посла РФ из Польши из-за нарушения воздушного пространства
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 14:04
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В Польше не исключают вариант высылки посла России в ответ на повторение инцидентов с нарушением воздушного пространства страны.
Как передает Report, об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в эфире Польского радио.
При этом он отметил, что российская сторона может ответить аналогичным шагом в отношении польского дипломата.
"Тогда они вышлют нашего. Это один из вариантов, но мы пока не будем его реализовывать. Мы ждем, что Россия опомнится, перестанет нападать на своих соседей и прекратит эскалацию", – сказал Сикорский.
Ранее министр нацобороны Польши Косиняк-Камыш сообщил о том, что воздушное пространство страны нарушили две российские ракеты и дрон.
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