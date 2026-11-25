Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25-26 ноября посетит Москву с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

В рамках визита главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в работе Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026.