Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiyaya səfər edəcək
Region
- 25 noyabr, 2026
- 14:17
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Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə noyabrın 25-26-da Moskvaya işgüzar səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat katibi Aybek Smadiyarov bildirib.
Səfər çərçivəsində dövlət başçıları Qazaxıstan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının və müttəfiqliyinin daha da möhkəmləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər.
Bundan əlavə, Qazaxıstan Prezidenti süni intellekt üzrə "AI Journey 2026" Beynəlxalq konfransında iştirak edəcək.
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