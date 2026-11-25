Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов из-за неожиданной забастовки работников.

Как передает Report, компания предупредила пассажиров об отмене не менее шести ж/д рейсов между Лондоном, Брюсселем и Парижем.

В Eurostar не сообщили о предполагаемой продолжительности забастовки и не раскрыли дополнительных подробностей.