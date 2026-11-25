Забастовка работников Eurostar нарушила ж/д сообщение между Лондоном, Парижем и Брюсселем
Другие страны
- 25 ноября, 2026
- 14:20
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Железнодорожная компания Eurostar, занимающаяся пассажирскими перевозками между Великобританией и континентальной Европой, сообщила о частичной отмене поездов из-за неожиданной забастовки работников.
Как передает Report, компания предупредила пассажиров об отмене не менее шести ж/д рейсов между Лондоном, Брюсселем и Парижем.
В Eurostar не сообщили о предполагаемой продолжительности забастовки и не раскрыли дополнительных подробностей.
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