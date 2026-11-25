Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Азербайджан с официальным визитом в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в рамках своего визита в Баку.

Бочоришвили отметила, что ее официальный визит в Азербайджан сопровождался встречами на высшем уровне, что имеет важное значение для поддержания политического диалога между двумя странами. Она сообщила, что встретилась с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана.

Министр с удовлетворением подчеркнула, что отношения между Грузией и Азербайджаном носят стратегический характер.

"В начале следующего года мы ожидаем визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Кроме того, мы начнем подготовку официального визита премьер-министра (ред. - Ираклия Кобахидзе) в Азербайджан. Это также станет важной частью повестки наших политических отношений", - сказала она.

Бочоришвили подчеркнула, что регулярный политический диалог и сотрудничество между двумя странами имеют большое значение в нынешнем геополитическом контексте.

"Мы продолжаем на ежедневной основе взаимодействовать с нашей соседней и дружественной страной, чтобы укреплять позиции наших государств и нашего региона в нынешних геополитических условиях", - отметила министр.

Бочоришвили также сообщила, что экономические связи между Грузией и Азербайджаном носят интенсивный характер, а сотрудничество в различных секторах находится в активной фазе и имеет важное региональное значение.

"Безусловно, взаимодействие по этим направлениям будет продолжено", - заключила глава МИД Грузии.